SHS Announces First Semester Honor Rolls

•February 1, 2017•

Straight A Honor Roll

Anderson, Ciara L. (11), Cameron, Laine N. (11), Cooper, Grant P. (12), Cravatta, Abby E. (11), Elder, Trevor W. (11), Ellis, Caden P. (10), Farley, Mary M. (12), Freeman, Shelby A. (12), Goss, Broderick J. (10), Hunter, Shyanne L. (9), Johnson, Spencer A. (10), Jones, Lindsay M. (11), Mauck, Grace E. (12), Mcclure, Kaitlynn M. (11), Menke,, Alex R. (12), Miller, Allison C. (12), Miller, Morgan L. (12), Nichols, Adalee J. (9), Phelps, Winchester L. (11), Plank, Isaiah C. (11), Pratt, Bailee E. (12), Sentel, Brynna C. (12), Stutzman, Joshua M. (11), Tarr, Tanner L. (11), Todd, Maxwell L. (12), Tuttle, Brett P. (11), Tuttle, Brooke E. (10), Webb, Kaitlyn D. (11), Weber, Cassandra L. (12), Whitaker, Parker L. (12), White, Kaitlyn A. (9), Will, Allyson N. (12), Williams, Abigail R. (12)